Tiroteo en Capital Gazette fue ‘ataque dirigido’ tras ‘amenazas’ en redes sociales

La Policía de Maryland informó que el tiroteo ocurrido este jueves en la sede del diario Capital Gazette en la ciudad de Annapolis, en el que murieron cinco personas, fue un “ataque dirigido”, luego de que el periódico recibiera amenazas en redes sociales.

“Este fue un ataque dirigido contra el Capital Gazette”, explicó en rueda de prensa el jefe de policía interino del condado de Anne Arundel, Bill Krampf.

Aunque aún se desconocen los motivos del atacante, la policía investiga amenazas recibidas por el diario.

“Sabemos que se enviaron amenazas al Capital Gazette en las redes sociales. Estamos tratando de confirmar de qué cuenta eran y quién las envió”, explicó.

Krampf dijo que las amenazas no parecían estar destinadas a un individuo, sino a los medios de comunicación en general e “indicaban violencia”.

El atacante, que antes había sido identificado por las autoridades como un hombre blanco, fue descrito como “un treintañero” residente de Maryland.

Krampf destacó que el atacante “estaba preparado para ingresar” al edificio donde funciona la redacción del periódico y que lo había hecho llevando granadas de humo.

El presidente Donald Trump, que ha estado enfrentado con gran parte de los medios desde que asumió el cargo, tuiteó un mensaje de apoyo. “Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Gracias a los primeros socorristas que están ahora en el lugar”, escribió.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2018