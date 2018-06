Policía confirma 5 muertos por tiroteo en diario Capital Gazette de Maryland

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad durante un tiroteo registrado en un periódico de Annapolis, en Maryland, Estados Unidos, informaron las autoridades, que confirmaron que el único sospechoso está detenido.

“Hay cinco muertos y sabemos que hay varias personas gravemente heridas”, señalaron las autoridades durante una breve rueda de prensa celebrada a los pocos minutos del suceso.

Un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, explicó al diario The Baltimore Sun que “varias personas” habían recibido un impacto de bala dentro del edificio.

La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, en inglés) señaló en su cuenta de Twitter que su delegación en Baltimore, la ciudad más grande de Maryland, ” respondió de forma inmediata” a la llamada de emergencia.

De acuerdo con la prensa local, el tiroteo ocurrió en la sala de redacción del periódico.

Un sospechoso está detenido, sin embargo, las autoridades mantienen el operativo porque están en la búsqueda de otro tirador “activo”. Por lo que continúa el desalojo del edificio, mientras se incrementa la presencia policíaca en la en las inmediaciones del periódico.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, se dijo absolutamente devastado, a la que calificó como una tragedia.

A través de Twitter, Larry Hogan escribió que se mantiene en contacto con el ejecutivo del condado, Steve Schuh y con la policía del estado de Maryland, quienes están en el lugar.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 28 de junio de 2018