Reportero relata cómo vivió el tiroteo en el diario Capital Gazette

El reportero Phil Davis, empleado del diario Capital Gazette, relató los terribles momentos que vivió mientras un sujeto abría fuego contra un grupo de personas que se encontraban laborando en la redacción.

Davis, encargado de cubrir la nota roja en la ciudad de Annapolis, en Maryland, Estados Unidos, quien estaba en el edificio al momento del tiroteo, dijo que mucha gente fue herida mientras otros, incluido él, se escondían debajo de sus escritorios.

De acuerdo con Davis, se trató de un tirador solitario masculino.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

El pistolero disparó a través de la puerta de cristal de la oficina y abrió fuego contra múltiples empleados. No puedo decir mucho más y no quiero declarar que hay muertos, pero es realmente malo

Escribió Davis en su cuenta de Twitter mientras esperaba a ser entrevistado por la policía.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can’t say much more and don’t want to declare anyone dead, but it’s bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

No hay nada más aterrorizante que escuchar cómo hieren a gente mientras tú estás debajo de tu escritorio y escuchas al pistolero recargar

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you’re under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

En una entrevista, Davis dijo que la oficina del Capital Gazette era “como una zona de guerra”, una situación que “será difícil de describir por un tiempo”.

Soy un reportero policiaco. Escribo sobre estos asuntos, no necesariamente de este tamaño, pero de tiroteos y muerte, todo el tiempo”, dijo, “pero voy a intentar articular qué tan traumatizante es estar escondido debajo de tu escritorio, lo que no sabes hasta que estás ahí y te sientes vulnerable

Davis dijo que él y otros permanecían debajo de sus escritorios cuando el tirador dejó de disparar; “no sé por qué, no sé por qué se detuvo”.

La policía llegó y rodeó al tirador; empezó a desalojar el edificio mientras revisaban el lugar.

El diario Capital Gazette, en el condado de Anne Arundel, es propiedad del periódico The Baltimore Sun, de acuerdo con informes de la policía y trabajadores del diario.

La policía se presentó al edificio de The Baltimore Sun, en Baltimore, pero señalaron que no había amenaza alguna en esa redacción.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, señaló en Twitter que está “absolutamente devastado al conocer la tragedia en Annapolis”.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 28 de junio de 2018

Dijo que se mantiene en contacto con la policía del condado, además, pidió a la gente que se mantenga alejada de la escena.

El senador Chris van Hollen escribió también en Twitter: “Mi corazón está con las familias, amigos y personas queridas de las víctimas mientras me entero de esta terrible situación. Debemos unirnos para terminar con la violencia”.

My heart is with the families, friends, and loved ones of the victims as we learn more about this terrible situation. We must unite to end the violence. https://t.co/MINrFfTfUr — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 28 de junio de 2018

Autoridades de Maryland confirmaron que el único sospechoso del tiroteo fue detenido; cinco personas murieron durante el ataque, dos más resultaron lesionadas y fueron trasladas a los hospitales más cercanos.

Te puede interesar: Policía confirma 5 muertos por tiroteo en diario Capital Gazette de Maryland

Con información de agencias.

FJMM