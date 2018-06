Tras ataque en Maryland, refuerzan seguridad en medios de comunicación de NY

La Policía de Nueva York reforzó la seguridad en varios medios de comunicación de la ciudad a raíz del ataque en un periódico Capital Gazette de la ciudad de Annapolis que causó cinco muertos y tres heridos.

Imágenes facilitadas por distintos medios mostraron agentes policiales a la puerta de las sedes de cadenas como CBS y en la del diario The New York Times, unas medidas que regularmente se aplican cuando hay un atentado o un ataque grave en Estados Unidos.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York, el despliegue especial “no está basado en ninguna amenaza específica” sino que se trata de una “práctica habitual” en este tipo de situaciones.

“Estamos siguiendo los informes sobre Annapolis y hemos desplegado equipos antiterroristas a medios de comunicación alrededor de Nueva York”, tuiteó la oficina de prensa de la Policía de Nueva York.

We are monitoring the reports from #Annapolis and have deployed counterterrorism teams to media organizations around New York City. These deployments are not based on specific threat information, but rather a standard practice out of an abundance of caution. @NYPDCT pic.twitter.com/lHTL5gjvRf

De acuerdo con los informes conocidos hasta ahora, un desconocido abrió fuego en la sede del periódico Capital Gazette, en Annapolis, en Maryland, Estados Unidos, con un saldo provisional de cinco muertos y varios heridos.

La Policía ha detenido a un sospechoso, pero no se ha facilitado su identidad ni el móvil del ataque.

En su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se solidarizó con las víctimas del diario Capital Gazette.

Trump escribió: “Mis pensamientos y mis rezos están con las víctimas y sus familias. Gracias todos los de los Servicios de Emergencia que están actualmente en la escena del ataque.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2018