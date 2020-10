SFP presenta proyecto de protocolo de compras, para garantizar transparencia en los procesos

En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción, la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó el proyecto de lo que será un Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, que tendrá como principales características acabar con la simulación en los procesos de contrataciones, vigilar más de cerca los contratos, las licencias, permisos y concesiones que se den a los particulares.

“El objetivo de este procedimiento que estoy describiendo es revisar, verificar que los particulares que participen, existan en primer lugar, no se llene de empresas fantasma o de defraudadores y también no haya conflictos de interés con las personas servidoras públicas que estén participando en éstos procedimientos para que todo quede muy transparente y muy claro, tenemos una deuda con la ciudadanía que es precisamente, ya dar cuentas claras de cómo se realizan las compras, de no permitir abusos de los recursos públicos”.