Asesinan a Hugo Avendaño, también era estudiante universitario

Tras dos días sin saber de él, el joven seminarista Hugo Leonardo Avendaño Chávez, de 29 años de edad, fue encontrado sin vida y con signos de tortura y asfixia dentro de su camioneta.

En la misma semana en que se dio a conocer el asesinato del estudiante Roberto Ronquillo, de la Universidad del Pedregal, sale a luz este nuevo homicidio, en el que un estudiante desaparece y es asesinado en menos de 48 horas.

Hugo Leonardo recientemente había concluido una maestría en la Universidad Intercontinental (UIC), su familia dejó de saber de él el 11 de junio; el último lugar en el que se le vio con vida fue la colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa, a las 23 horas, aproximadamente, según el reporte sobre su desaparición. Su cadáver fue hallado el 12 de junio envuelto en cobijas dentro de su mismo vehículo, abandonado en las inmediaciones de Camino a la Marina, en la colonia Héroes, en Tlalpan.

Los reportes indican que el cuerpo presentaba huellas de violencia y habría fallecido a causa de asfixia por estrangulamiento.

En Facebook, Daniela Durán destacó que su primo Leo era un hombre devoto, “quería dedicar su vida a Dios, era un chico alegre y lleno de vida, con un futuro brillante, futuro truncado de la manera más horrible posible”.

No encuentro las palabras para expresar el dolor que mi familia está pasando en estos momentos, el día martes 11 de junio aproximadamente a las 23:00 hrs mi primo Leonardo Avendaño fue privado de su libertad, el día de ayer nos avisaron que lo encontraron sin vida dentro de su camioneta con signos de tortura y asfixia, por si fuera poco, la burocracia hace de las suyas, llevamos horas y horas de trámites y malos tratos, porque no sólo se es víctima una vez, aquí lo eres miles de veces.

Pedimos a la comunidad, a los medios, a la Universidad Intercontinental, que nos ayuden a difundir el caso de mi primo, Leo era un hombre de bien, recién graduado de la maestría en la UIC, hombre devoto que quería dedicar su vida a a Dios, era un chico alegre y lleno de vida, con un futuro brillante, futuro truncado de la manera más horrible posible.

Lo único que pedimos es que las autoridades hagan su trabajo y hagan la debida investigación, que encuentren a los culpables, que no sea un número más, que nos dejen cremarlo como era su voluntad, que se haga #JusticiaParaLeo #NiUnEstudianteMás”