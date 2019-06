Tres días de luto en Meoqui, Chihuahua, por muerte de Norberto Ronquillo

Poco antes de las 10 de la mañana, llegaron a Meoqui, Chihuahua, los restos del joven Norberto Ronquillo Hernández.

Decenas de habitantes, familiares y amigos lo esperaban en las calles de Ferrocarril y Aldama.

Vestidos de blanco, formaron una valla para esperar el cortejo fúnebre que era escoltado por unidades de la policía.

La carroza avanzó por la calle Aldama hasta llegar al templo San Pablo Apóstol.

Ahí, los padres de Norberto, la señora Norelia Hernández y Norberto Ronquillo, tomaron la urna con las cenizas de su hijo y caminaron hacia el interior de la iglesia, donde ya le esperan familiares y amigos.

En un momento, la señora Norelia Hernández no aguanto más y se desmayó.

Fue atendida por paramédicos y después de reanimarla, inició un servicio religioso.

“Gracias por no perder la fe, gracias porque estuviste ahí cuando más te necesité, gracias, gracias porque de día y de noche me acompañaste, me cuidaste, gracias, gracias por enseñarme la fe, gracias por enseñarme los valores”, señaló Iván Grajeda, sacerdote de San Pablo Apóstol.

Los restos del estudiante Norberto Ronquillo Hernández permanecerán durante el día en el templo San Pablo Apóstol y por la tarde, se realizará una misa y después una marcha silenciosa en el centro de Meoqui, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Chihuahua.

El alcalde Ismael Pérez Pavía decretó tres días de luto por la muerte de Norberto y ordenó la suspensión de todos los actos festivos.

Mientras que en los edificios públicos fueron colocados moños negros.

