Secretaría de Salud anuncia que no habrá semáforo COVID-19 por inconsistencias

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no presentó el semáforo epidemiológico por el COVID-19, que se tendría que presentar cada semana, por inconsistencias en los datos de algunos estados.

En la conferencia por el coronavirus, López-Gatell explicó que este viernes no se presentó el semáforo epidemiológico para cada estado “porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados”.

“Hay estados donde la información que tenemos a la mano, porque se notifica a través de los canales oficiales… no son consistentes en todos los estados”, subrayó.

Explicó que al inicio se pensó que tenían un desfase en la base de datos “y nos damos cuenta que no, que hay inconsistencias”, por lo se evaluará con las entidades federativas, que aclaró no son las 32.

“No podemos presentar el semáforo nacional cuando va estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación”, subrayó.

López-Gatell llamó a los gobiernos estatales y municipales para hacer cumplir los lineamientos técnicos para la reapertura de negocios esenciales, pues indicó que el panorama de la pandemia en México es preocupante.

“El mensaje es de preocupación… por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional”, afirmó.

Dijo que hay riesgo por el rápido desconfinamiento, por no cuidar el orden, por no cumplir con las medidas de seguridad sanitarias, por no conservar la sana distancia, porque la población no se involucre y porque existan barreras de comunicación entre el Gobierno federal y los estatales, con la ciudadanía.

Estos riesgos produciría un repunte de la epidemia de coronavirus, destacó.

De acuerdo con el Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud, hasta el corte de este 10 de julio, en México van 34 mil 191 muertos por coronavirus y 289 mil 174 casos confirmados de los cuales, 29 mil 627 son casos activos, por presentar síntomas en los últimos 14 días.

