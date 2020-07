La Secretaría de Salud informó en el Informe Técnico Diario que hasta el corte de este 10 de julio, en México van 34 mil 191 muertos por coronavirus y 289 mil 174 casos confirmados de los cuales, 29 mil 627 son casos activos, por presentar síntomas en los últimos 14 días.

Además, en el país hay 81 mil 838 casos sospechosos de COVID-19 y dos mil 302 fallecimientos en espera de los resultados de la prueba.

Desde el inicio de la pandemia se han recuperado 177 mil 97 personas, tras padecer coronavirus, el 60% de los casos confirmados.

Desde el inicio de la epidemia se han hecho estudios clínicos a 715 mil 295 personas en el país, de las cuales 344 mil 283 tuvieron un resultado negativos.

De acuerdo don el Informe Técnico Diario por el coronavirus, se estima que en México hay 36 mil 54 fallecimientos y 328 mil 703 casos positivos.

Los cinco entidades con el mayor número de casos acumulados son la Ciudad de México, con 56 mil 602; Estado de México, con 41 mil 529; Tabasco, con 13 mil 999; Puebla, con 13 mil 752; y Veracruz, con 13 mil 293.

Para el reporte de hoy se sumaron seis mil 891 nuevos casos confirmados y 665 defunciones, un crecimiento porcentual del 2.4% y del 1.99%, respectivamente.

El informe señaló que la Ciudad de México representa por si sola una quinta parte de todos los casos confirmados que tiene el país; además es la primera en casos activos con cuatro mil 666 y en decesos con siete mil 579 casos acumulados.

Preocupante, el desconfinamiento en México

En la conferencia por el coronavirus, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para hacer cumplir los lineamientos técnicos para la reapertura de negocios esenciales, pues indicó que el panorama de la pandemia en México es preocupante.

“El mensaje es de preocupación, por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional”, afirmó.

Dijo que hay riesgo por el rápido desconfinamiento rápido, por no cuidar el orden, por no cumplir con las medidas sanitarias, por no conservar la sana distancia, porque la población no se involucre y porque existan barreras de comunicación entre el Gobierno federal y los estatales, con la ciudadanía.

Estos riesgos produciría un repunte de la epidemia, destacó.

No hay semáforo epidemiológico COVID-19

Hugo López-Gatell informó que se decidió no presentar el semáforo epidemiológico por el COVID-19, que se tendría que revelar cada semana, por inconsistencias en los datos de algunos estados.

“Hay estados donde la información que tenemos a la mano, porque se notifica a través de los canales oficiales… no son consistentes en todos los estados”, subrayó.

Explicó que al inicio se pensó que tenían un desfase en la base de datos “y nos damos cuenta que no, que hay inconsistencias”, por lo se evaluará con las entidades federativas, que aclaró no son las 32.

“No podemos presentar el semáforo nacional cuando va estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación”, subrayó.

