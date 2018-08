Reconstrucción avanza lento por falta de trámites para acceder a recursos: Secretaría de Finanzas

A la fecha, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México ha aprobado a 12 dependencias, la ejecución de 46 proyectos por un monto total de seis mil 079 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la Secretaria de Finanzas de Ciudad de México informó que, de este monto, se han liberado cuatro mil 798.8 millones de pesos, de los cuales, las instituciones involucradas sólo han ejercido 838.7 millones, es decir apenas el 17.4 por ciento.

La dependencia señaló que una de las causas de la lenta ejecución de los recursos correspondientes al Fondo de Reconstrucción se debe a que las secretarías y organismos de Gobierno, que cuentan ya con proyectos aprobados, no han hecho los trámites administrativos correspondientes.

Nosotros somos una dependencia que ministra el recurso, en ese sentido, si la dependencia no hace el trámite correspondiente ante la Secretaría, pues no, dijéramos, no baja el recurso, pero entendería que están en proceso todas estas dependencias para que ya sea hagan de su recurso, para que Finanzas ministre, yo tengo la instrucción de agilizar en nuestra dependencia, estamos haciendo todo lo posible y hasta asesorar a las áreas para que hagan los trámites correspondientes como debe de ser”, explicó Julieta González, titular de la secretaría de Finanzas.