Damnificados del sismo del 19s exigen a autoridades iniciar reconstrucción

Cientos de damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado se declararon en alerta y exigieron a las autoridades capitalinas terminar con el retraso burocrático y las trabas institucionales para arrancar con el proceso de reconstrucción.

Realizaron el noveno encuentro de los damnificados congregados en la organización “Damnificados Unidos de la Ciudad de México” para seguir luchando por recuperar su patrimonio.

No sabemos porque todavía no salen los recursos, quiero aclarar que tenemos conocimiento de que no han salido los recursos para nadie en esta ciudad”, dijo Alejandra Guerrero, damnificada del edificio Los Girasoles.