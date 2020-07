Nuevas medidas de acceso a Centro Histórico de CDMX molesta a transeúntes durante segundo día

Es el segundo día de la nueva normalidad del Centro Histórico, poco a poco la gente ha regresado a sus calles, pero con reglas distintas.

Venimos y ‘Quiubole ¿qué pasó aquí?’ No, hay que entrar del otro lado y a ver si nos dejan pasar. En todo lo que he recorrido de Tepito para acá, está igual, hasta los carros decimos ‘¿Qué pasó aquí?'”, dijo Guadalupe Flores, visitante del Centro Histórico.

En todo el primer cuadro solo 10 calles permiten circulación vehicular, todas las demás son peatonales, pero en ellas se puede caminar solo en el sentido establecido. Aunque se anunció que solo podrían entrar las personas de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, esto no se verifica y se deja a la consciencia de los visitantes.

Así, los filtros, en cada esquina, sirven para pedirle a la gente que use cubre boca y para prohibirles el acceso si es que van en sentido contrario. Nuevas reglas que, para muchas personas resultan complicadas.

No, vea cómo está, no permiten entrar, no permiten salir, tienen a la gente aglomerada de aquel lado, o sea no, no sirve esto”, dijo la señora Cristina Salinas, visitante desde Veracruz.