Lunes de caos en el Centro Histórico de la CDMX por nuevas medidas de acceso

Al entrar en vigor las nuevas medidas del semáforo naranja por la pandemia de coronavirus, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, este lunes fue un día complicado.

Automovilistas, comerciantes y peatones se mostraron molestos con las nuevas disposiciones del Gobierno capitalino.

La primera medida es que los comercios pueden abrir con un calendario tipo “Hoy no circula”, es decir: los locales con Numero NON abren lunes, miércoles y viernes; mientras que los establecimientos con número PAR podrán funcionar martes, jueves y sábado, los domingos cierran todos.

Pues mire como estamos, no hay gente, está muy tranquilo, no hay ventas, la situación está crítica”, dijo el comerciante Manolo Ramírez.

Sobre la avenida 20 de Noviembre se observó que los comerciantes cumplieron.

La segunda medida es que todas las calles del Centro Histórico se hicieron peatonales y sólo las 10 principales avenidas quedaron abiertas a la circulación vehicular. Esto provocó caos vehicular.

Está muy saturado, mucho tráfico, está cerrado todo y no se puede trabajar, no se puede hacer nada”, dijo el repartidor Fausto Sánchez. Parecen días normales la gente no entiende. Si ya sólo faltan los ambulantes en las banquetas para que sea un día normal”, señaló un automovilista.

En la calle de Uruguay se confirmó que, increíblemente los locales están cerrados, pero los comerciantes ambulantes ya se instalaron de nuevo.

La tercera medida es que en las calles que se hicieron peatonales y que se consideran más transitadas se establecieron filtros.

Pues aquí el acceso lo tenemos controlado para que no haya aglomeraciones . Exacto realmente hay mucha gente que no entiende y nosotros no podemos hacer nada en ese caso”, insistió uno de los encargados de Control de filtro.

La cuarta medida es que sólo se pueda circular en un sólo sentido lo que causó molestia a los peatones que tenían que dar la vuelta completa a la manzana.

No sirve de nada que la hayan puesto de un sólo sentido porque la gente no entiende y así no van a solucionar nada”, reiteró un comerciante.

La calle de Madero, que ya es peatonal, estaba muy concurrida y en los semáforos la gente se aglomeraba esperando el paso.

La última medida, aunque es una propuesta es que las personas visiten el Centro Histórico en una especie de “Hoy no Circula” de la A a la Z.

Los apellidos paternos que comiencen de la A a la L podrían ir los lunes, miércoles y viernes, y los apellidos que comiencen de la M a la Z podrían ir los martes, jueves y sábado.

Yo me apellido el señor Sánchez. Ese es un cuento por no decir una majadería. Tenemos que circular todos, tenemos que hacer compras todos, tenemos que comer ahora solo falta que nos digan que comemos un día SÍ y otro NO pos oiga”, agregó.

Con información de Santos Briz

