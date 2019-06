No es momento de pelear con el gobierno, pide mamá de Norberto

Para Norelia Hernández, mamá de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y asesinado por sus captores, no es momento de pelear con el gobierno, sino de trabajar en conjunto para evitar que un caso como el de su hijo se repita.

En conferencia de prensa, durante el funeral de su hijo, reconoció que la experiencia “que vivimos fue una pesadilla, pero tengo que agradecer el apoyo que he recibido. Me voy llena de amor, de muchas cosas, estoy, bien, estoy en paz”.

Admite que será difícil “evitar los recuerdos”, pero señala que su hijo “siempre será un niño especial; sé que no merecía esto, pero sé que hay un plan divino; ahora no lo entiendo, pero tengo la certeza de que algo va a resultar positivo de todo esto”.

Norelia Hernández afirma que las frases que le atribuyen en redes sociales “es el hablar de todo el pueblo de México, porque estamos cansados, pero no es un asunto de política”.

El secuestro y asesinato de su hijo, apunta, generó un movimiento de la sociedad, pero, conminó, “no podemos dejarle todo al gobierno, cada quien tiene que hacer lo propio, porque las autoridades, por más trabajo que hagan, si todos los niños vienen sin bases, sin moral, pues van a seguir haciendo mal, y así tengamos miles de cárceles, nunca van a acabarse estas cosas”.

Dijo que cuando se reunió con la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “fui a expresar mi voz por las Norelias por los Norbertos de todo el país, pero no fui a pelear, porque no es momento de pelearse con el gobierno”.

Acusó que tampoco es momento de decir que las anteriores administraciones no trabajaron bien, porque “el pasado ya no importa, lo que importa es lo que viene, quién va a cubrir los vacíos que dejan las leyes, quién va a hacer que esto se agilice, quién va a organizar esto, que no tiene pies ni cabeza”.

Norelia Hernández pidió: “vamos a ponernos a trabajar como sociedad, vamos a llamar a denunciar cuando veamos algo, vamos a intervenir, porque queremos que el gobierno haga todo, pero todos tenemos que hacer algo”.

La mamá de Norberto Ronquillo dijo que no sabe cómo va a pagar “tanto amor, tanto cariño, que he recibido. Hay gente que no conozco y me vino a dar un abrazo”.

Insistió en que “no es pelearnos con el gobierno, no es echarle al gobierno, sino juntos y de la mano hacer lo que nos corresponda, no por mí, porque voy a estar bien, no por Norberto, porque no puede estar mejor, pero oren por las personas que tienen lastimados sus corazones, por las personas que por no sé qué motivo tienen su corazón destrozado y corrompido”.

Finalmente, convocó a los ciudadanos a que “hagamos lo nuestro en nuestras casas, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque no sabemos quién sigue, pero no queremos que eso pase; esto tiene que parar aquí, porque no le deseo a nadie este dolor”.

(Con información de FOROtv)

tfo