Dolor e indignación deja la muerte de Norberto Ronquillo en México

La madrugada del lunes fue localizado el cuerpo del joven Norberto Ronquillo, el estudiante de la Universidad del Pedregal que había sido secuestrado hace seis días y del que no se había vuelto a saber nada a pesar de que los padres pagaron el rescate.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México estima que habría sido asesinado desde el martes pasado, cuando fue secuestrado al salir de su universidad.

“Yo venía a recoger el diploma de mi hijo, el certificado de su licenciatura y ahora me llevo un certificado de defunción y no se vale”, dijo Norelia Hernández, madre de Norberto.

La familia de Norberto Ronquillo identificó el cuerpo del joven de 22 años de edad, que la madrugada del lunes fue localizado junto a un camino de terracería en una zona despoblada de la alcaldía Xochimilco.

“A partir de aquí las autoridades tienen que empezar hacer algo y nosotros como sociedad”, expuso Norelia Hernández, madre de Norberto.

En la explanada principal de la Universidad del Pedregal, amigos, compañeros y profesores, realizaron una misa en su memoria.

“Nunca me voy a olvidar de ti, te amo, te agradezco todo y te voy a extrañar todos los días”, aseguró Jennifer, novia de Norberto.

“A pesar de que esta sociedad cuenta con mucha gente mala, también cuenta con gente con un corazón muy puro, y mi familia estará eternamente agradecida con ustedes”, dijo Aarón Ronquillo, hermano de Norberto.

La universidad decretó tres días de luto.

“Estamos tristes, estamos indignados y yo le quiero pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la doctora Sheinbaum, lo quiero urgir para que se establezcan todos los mecanismos legales, que en el momento en que reciba una llamada de auxilio al 911 en ese momento se empiece a hacer un movimiento, primero que se vea y luego que se descarte”, apuntó Armando Martínez, rector de la Universidad del Pedregal.

Fue secuestrado, torturado, asesinado

La Procuraduría capitalina informó que investigará a los policías que, el día que encontraron el auto de Norberto, habrían permitido que un familiar se lo llevara en lugar de integrarlo a la averiguación.

“Nuestro compromiso de pues llegar a las últimas consecuencias en todo sentido y de que haya justicia, cuando hay impunidad es cuando se preservan este tipo de delitos”, apuntó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Norberto fue secuestrado el pasado martes tras salir de la universidad.

Su familia pagó el rescate, pero aun así lo asesinaron.

Según la necropsia, murió asfixiado por estrangulamiento y por heridas de arma blanca.

Su cuerpo será cremado y trasladado a su natal Chihuahua.

“Estamos esperando la necropsia para ver exactamente o aproximadamente la hora en que murió, por el estado de descomposición que tiene, podemos está hablando de probablemente esa misma noche”, señaló Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia de la CDMX.

A los secuestradores de mi hijo, que Dios los bendiga: Mamá de Norberto

“Yo no tengo rencores, yo no quiero más que se haga justicia social y a los secuestradores de mi hijo, que Dios los bendiga, que sane sus corazones para que no vuelvan a cometer una fechoría así, Dios va a tocar sus corazones”, dijo Norelia Hernández, madre de Norberto.

