Caso Norberto Ronquillo no estaría vinculado a delincuencia organizada, dice PGJCDMX

El caso del estudiante Norberto Ronquillo, secuestrado el pasado 4 de junio al salir de la Universidad del Pedregal y luego asesinado, no estaría vinculado a la delincuencia organizada, es un secuestro atípico, señaló la procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

En entrevista para Despierta con Loret, la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dijo este martes que comparte la indignación de la sociedad ante la muerte del estudiante Norberto Ronquillo y que trabajan para que este asesinato no quede impune. Afirmó que la PGJCDMX trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

La procuradora de la Ciudad de México aseguró que están “muy ocupados en este tipo de asuntos, que son delitos de muy alto impacto (…) que nos describen como comunidad y sociedad”.

Ernestina Godoy explicó que hay varias líneas de investigación, pero se negó a precisar cuáles.

Sin embargo, afirmó que no hay indicios de delincuencia organizada en el caso, dijo que se trata de un secuestro atípico.

No tenemos en este momento indicios de que sea producto del actuar de la delincuencia organizada (…) Estamos investigando (…) Es, digamos, un secuestro atípico, de acuerdo a los especialistas que trabajan el tema de secuestro”.

Respecto a las características que lo vuelven atípico, dijo que el estudiante salió de la Universidad del Pedregal y en 10 o 15 minutos ya se había hecho la llamada reportando el secuestro. Señaló que hubo una llamada al 911 que fue atendida.

Por eso ayer me interesaba mucho que se conociera la línea del tiempo de las actividades de la Procuraduría. Lo menos que quiero es que la gente crea que la Procuraduría no está atendiendo lo que nos toca”.

Cuestionada sobre la investigación en contra de policías, Ernestina Godoy dijo que es por irregularidades, por haber llevado el vehículo de Norberto Ronquillo a la casa de la familia, en lugar del Ministerio Público. Dijo que no tiene que ver con una posible imputación.

-¿Los policías pudieron haberlo secuestrado?

No, estamos investigando. Hoy van a declarar policías, que fueron los primeros respondientes. Van a tener que explicar en la carpeta la razón por la cual el vehículo fue llevado a la casa y no al Ministerio Público, un asunto que no tiene que ver con una posible imputación a los policías, es una irregularidad, que tenemos que ver qué fue lo que sucedió”.