Revelar nombres de presuntos porros expulsados de la UNAM no viola sus derechos: CDHDF

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, destacó que no se violaron los derechos humanos de los alumnos expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al señalarlos con nombre y apellido como presuntos porros, tras haber agredido a estudiantes del CCH Azcapotzalco, el lunes pasado en la explanada de Rectoría.

Estamos hablando de un proceso administrativo. No, no es violatorio, básicamente son mayores de edad y es un proceso administrativo, no un proceso de investigación. Solamente la universidad catalogó que habían participado en un hecho y que, por lo tanto, en términos de la legislación administrativa universitaria”, enfatizó Ramírez Hernández, al ser entrevistada en la Comisión de Derechos Humanos.