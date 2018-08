Morena celebra Congreso Nacional; Yeidckol Polevnsky es reelecta como dirigente

El Congreso Nacional de Morena aprobó reformar los estatutos del partido para que Yeidckol Polevnsky y las dirigencias de los Comités Estatales permanezca un año más en su cargo.

Se aprueba que en este momento no vayamos a elecciones y que las pospongamos un año porque cuando vieron que Morena tenía mucho éxito y ganaba muchas elecciones, de repente se empezaron a afiliar propios y extraños, gente que no sabíamos quién era, entonces paramos las afiliaciones hasta tener, básicamente revisado y controlado cómo vamos a afiliar para que no se nos anden colando”, dijo Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena.