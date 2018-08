AMLO promete impulsar educación tecnológica en su gobierno

Al clausurar el primer foro mundial de robótica orientado al desarrollo de modelos de energías limpias, Andrés Manuel López Obrador, invitado especial al evento, aseguró que impulsará en su gestión la educación tecnológica, que este día demostró con decenas de diseños innovadores que es el camino para un mejor futuro de México y del mundo.

Esto es el futuro, vamos nosotros pronto a tomar posesión del cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y vamos a impulsar mucho estas actividades, esta es la educación del futuro, esto es lo que nos va a permitir llevar acabo los cambios que se necesitan en México y en el mundo, tenemos que cuidar las energías no renovables, las energías fósiles, tenemos que heredar a las nuevas generaciones, petróleo, gas; y no derrochar nosotros, nuestra generación esos recursos, por eso es muy importante la innovación y el seguir investigando, estudiando, trabajando sobre las energías limpias, renovables, alternativas como la energía eólica, la energía solar y otras más, y para eso es muy importante la ciencia, la tecnología, la innovación, la robótica”, dijo López Obrador.

Ante jóvenes competidores de más de 100 países, que enfrentaron el reto de usar el poder de la tecnología para construir un mundo mejor en materia de energías, López Obrador celebró que el equipo mexicano ganara el segundo lugar del premio especial “Albert Einstein” a la innovación.

Este viernes, para definir el futuro del aeropuerto, Andrés Manuel López Obrador anunció que someterá a consulta ciudadana dos opciones para definir el tema del nuevo aeropuerto internacional de México.

Parafraseando al Quijote, llamo al pueblo de México a que nos ayude a deshacer entuertos, que nos ayuden a resolver sobre este asunto complicado que heredamos, pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible […] es un tema, como lo han escuchado, complicado, difícil, por eso tenemos que resolverlo entre todos y que se ponga por delante, como debe de ser, el interés general, no los intereses personales o de grupos […] para no equivocarnos lo mejor es preguntar a todos, el pueblo de México no es menor de edad, lo acaba de demostrar […] se decida por una o por otra opción sí le damos la garantía a los mexicanos que no va a ver corrupción”, señaló.