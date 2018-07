Morena renunciará a parte de prerrogativas: Yeidckol Polevnsky

La presidenta nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, confirmó que el partido renunciará a una parte de sus prerrogativas, como lo anunció Andrés Manuel López Obrador.

Renunciar a ello. Ya Andrés Manuel lo dijo y a mí me parece maravilloso, pero además queremos que todos los partidos lo hagan. Espero que se pueda meter una iniciativa, nosotros no queremos ser administradores de recursos, ni tener gran número de recursos, ni que la gente venga a Morena porque tiene mucho dinero”, señaló Yeidckol Polevnsky, presidenta Nacional de Morena.

Agregó que ella propondría quedarse con la mitad, es decir, alrededor de 700 millones de pesos.

En entrevista con medios de comunicación dio a conocer el mensaje del partido, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, al asistir al V Encuentro Empresarial en el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Nosotros estamos convencidos de que en México urgen empleos y para generar los empleos tú necesitas crear las condiciones para que los empresarios generen los empleos. Porque muchas veces los políticos dicen ‘vamos a generar tantos empleos’, no no no, los políticos no generan empleos”, explicó Yeidckol Polevnsky.