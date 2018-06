Macron y Trump se reúnen en el marco de la Cumbre del G7

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron finalmente un encuentro este viernes poco antes del inicio de la Cumbre del G7 en Canadá, reveló el propio mandatario francés en Twitter.

“Diálogo una y otra vez. Intercambiando, intentando convencer, sin descanso para defender los intereses de los franceses y de todos aquéllos que creen en un mundo que podemos edificar juntos”, dijo Macron en su mensaje.

“Con el presidente Trump, antes de la apertura de la Cumbre del G7”, concluyó Macrón, que publicó dos tuits con el mismo contenido en francés y en inglés.

Pursuing the conversation. Engaging, keeping the dialogue alive, now & ever. Sharing, reaching out, always, to promote the interests of the French people, and all those who believe in a world we can build together. With President Donald Trump, prior to the opening of G7 Summit. pic.twitter.com/SD5hzLBO0X

