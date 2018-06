Trump pide que Rusia vuelva a ser parte del G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Rusia debería volver a formar parte del G8, que pasó a ser G7 tras la expulsión de Moscú después de la anexión de la península de Crimea en 2014 por el presidente Vladimir Putin.

“¿Por qué tenemos una reunión sin Rusia? Te guste o no, y puede que no sea políticamente correcto, tenemos que gestionar los asuntos globales”, agregó el mandatario.

Trump se encontrará en Canadá un ambiente tenso centrado en torno a los aranceles comerciales impuestos a algunos de los socios más estrechos, como la Unión Europea (UE) o el propio país anfitrión.

En un mensaje previo en Twitter, Trump afirmó que “las conversaciones del G7 estarán centradas principalmente en las prolongadas prácticas comerciales practicadas contra Estados Unidos”.

I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Won’t be talking about the Russian Witch Hunt Hoax for a while!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018