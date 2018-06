Trump responde a Macron y Trudeau que cobran a EU ‘aranceles masivos’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que están cobrando a su país “aranceles masivos”, después de que ambos dirigentes advirtieran de que serán firmes con Washington.

“Por favor díganle al primer ministro Trudeau y al presidente Macron que están cobrando a Estados Unidos aranceles masivos y creando barreras no monetarias”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.

El presidente Donald Trump destacó en su mensaje que “el superávit comercial de la Unión Europea (UE) con Estados Unidos es de 151 mil millones de dólares”.

Además, “Canadá mantiene a nuestros agricultores y a otros fuera. (Estoy) Deseando verlos mañana”, sentenció Trump.

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things…but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junio de 2018