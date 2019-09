AMLO: Ley de Amnistía beneficiaría a los más humildes

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que su propuesta de Ley de Amnistía, enviada este domingo al Congreso de la Unión, busca la reinserción de personas que están detenidas por delitos menores, sobre todo de los más humildes, y que desean reincorporarse a la vida pública.

Sin embargo, apuntó en su conferencia de prensa matutina, para ser aplicada esta ley, antes debe pasar por la autorización de las víctimas, además de valorar el tipo de delitos y el compromiso de los infractores de no volver a cometer ilícitos.

En este caso, esta iniciativa en particular, tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia”, dijo.