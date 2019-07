AMLO quiere iniciativa para ley de amnistía con carácter preferente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, analizar la posibilidad de una iniciativa de ley de amnistía con carácter preferente.

Desde Palacio Nacional, AMLO indicó que su administración ha estado trabajando en la liberación de presos políticos, luchadores sociales y personas que están en la cárcel sin haber cometido delitos o por pobreza. Ssin embargo, el procedimiento para liberarlos del desistimiento de la acción penal es muy complicado y se avanza muy lento, por lo que se analiza presentar una iniciativa para una ley de amnistía.

Me hicieron llegar un expediente de más 3 mil presas que no tienen por qué estar en la cárcel. Y el procedimiento para liberarlos, del desistimiento de la acción penal, es muy complicado. Y vamos muy lento porque hay amparos y no se avanza o se avanza muy poco”, dijo el político tabasqueño.