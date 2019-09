Morena presentará iniciativa de AMLO para expedir Ley de Amnistía

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este domingo, 15 de septiembre una iniciativa que tiene como finalidad expedir la Ley de Amnistía y que será presentada en San Lázaro.

La noticia fue dada a conocer por Mario Delgado, coordinador de los Diputados Federales de Morena, quien detalló, por medio de su página web, que la iniciativa otorgará la libertad a personas presas por ciertos actos delictivos, para que puedan reintegrarse a la vida en sociedad.

Delgado detalló que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo, porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas, así como a los sentenciados por robo simple sin violencia.

El Presidente de la República ha propuesto un proyecto de iniciativa de Ley de #Amnistía, como expresión concreta del compromiso de aliviar las injusticias en México https://t.co/fvrRRJvcgP — Mario Delgado (@mario_delgado) September 15, 2019

Añadió que la iniciativa también beneficia a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia.

La iniciativa también incluye las razones por las que los señalados no serán perdonados de los delitos de los que se les acusa.

No deben ser reincidentes, que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional.

La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas”, aseguró Delgado.

DECLARACIONES DE AMLO SOBRE AMNISTÍA EN JULIO DE 2019

Cuestionado , en julio de 2019m sobre la amnistía que propuso durante la campaña electoral, AMLO dijo que el Gobierno federal actúa con base en un plan, “no son ocurrencias”. Dijo que lo primero es mejorar las condiciones de vida y trabajo, atender las causas que originan la inseguridad y la violencia.

Estamos desplegando acciones para el bienestar del pueblo como nunca de había visto, en Nayarit y en el país, apoyando a productores, apoyando a jóvenes para que tengan oportunidad de estudiar (…) de trabajo (…) Se está cumpliendo el compromiso de entregar el doble de pensión a los adultos mayores”.

