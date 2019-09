Jennifer, ejecutada en Nuevo Laredo, tenía 21 años y estaba embarazada

Familiares de los civiles muertos en una presunta ejecución extrajudicial perpetrada el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde a las víctimas las vistieron con ropa militar y les pusieron armas, viajaron hoy a Ciudad de México para pedirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso. Consideran que en Tamaulipas no hay condiciones para una investigación conforme a derecho.

Entre los familiares está el tío de una de las tres mujeres asesinadas. Él confirmó que su sobrina, originaria del Estado de México, había llegado tres días antes a Nuevo Laredo, y aseguró que no tenía relación con grupos criminales.

Un escenario dantesco, no sé, ni quiero saber quiénes maquilaron eso, yo conozco a Jennifer, ella no es lo que presentaron, por eso vengo a dar la cara, porque ella no es una persona mala, no es un sicario, no es una persona que pertenezca a las filas del crimen organizado”, dice Aurelio Ramírez Moreno, familiar de Jennifer, víctima de presunta ejecución extrajudicial.