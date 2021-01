Hospital del IMSS en Querétaro declara muerto a paciente COVID por equivocación

En medio de la situación de los hospitales que atienden pacientes COVID en el país, hay tragedias insólitas, como la ocurrida a una familia en Querétaro: el hospital del IMSS donde estaba internado el padre de familia les notificó que había fallecido, un día después, con trámites funerarios hechos, les dijeron que había sido un error.

Te recomendamos: Querétaro implementa ‘Médico en tu calle’, la estrategia contra COVID-19

Un día antes, el sentimiento de la familia Paredes Medrano era otro, médicos del Hospital General de Zona (HGZ) número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro declararon muerto al padre de familia, Armando Paredes Serrano, internado en el área COVID desde el 27 de diciembre.

Los hijos de Armando denuncian que desde el día que fue hospitalizado no recibieron ningún reporte médico, había ingresado con baja oxigenación.

Cuentan que tras recibir la noticia por parte de un médico de nombre Ángel Ortiz, tramitaron el certificado de defunción y alistaron servicios de cremación, pero cuando llegaron a reconocer el cuerpo, notaron nervioso al personal del hospital.

“Se me hizo muy sospechoso, estaban hablando entre ellos. De pronto se nos acerca una señorita del servicio social y nos dice que había una noticia buena, me dijo que era otra autoridad la que me tenía que decir ¿le dije mi papá está vivo? Sí, sí está vivo su papá”, explicó Andrea.