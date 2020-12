Un agotado personal del IMSS pide a la población quedarse en casa

A la par de la alarmante situación en los hospitales ocasionada por la atención de pacientes con COVID-19, se está manifestando otro fenómeno entre el personal de salud, el agotamiento físico y mental.

Te recomendamos: Ocupación hospitalaria en CDMX es del 86% y en Edomex del 95%: IMSS

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidió a la gente tener consideración para ellos antes que la situación sea insostenible.

Jorge y Ángel llevan casi tres semanas trabajando sin descansar en el Hospital General 27 del IMSS, en Tlatelolco; cada que termina su turno atendiendo a pacientes COVID, se manifiesta la preocupación en sus rostros, marcados por horas de usar equipo de protección.

“Quienes están en contacto con estos pacientes tan graves tienen que estar con equipo de protección personal especial, por lo menos están ocho horas en esta situación, eso también favorece deshidratación, agotamiento, a veces hay algunas lesiones en la piel, eso es lo que ha tenido que pasar el personal, no solo médico, también enfermeras, camilleros”, informó Jorge Salas, Director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

En ese hospital no hay disponibilidad de camas, pero siguen llegando pacientes contagiados, afuera, varios vehículos de agencias funerarias recogen a fallecidos por la enfermedad.

Paralelamente, los médicos alertaron sobre la tardanza con la que se está llevando a los enfermos de COVID a los centros de salud.

“Nosotros no podemos hacer cosas extraordinarias. Tienen que acudir a tiempo”, declaró la médico Lourdes, que labora en el IMSS.

Otros integrantes del personal de salud, además de cansancio, expresan su inconformidad contra quienes no se quedan en casa.

Patricia, quien es enfermera y labora en el IMSS, compartió que viaja en transporte público y lamentablemente ve a muchos jóvenes usar mal el cubreboca, pues “lo traen arriba, de manera de bufanda”. Agregó que ya se sienten muy cansados”

El miércoles, el Director General del IMSS, Zoe Robledo, hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar a los trabajadores de la salud del instituto.

“Por favor démosle un respiro a nuestro personal, al personal de salud, la mayor y más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en una casa, está en demorar las horas de la diversión, no tener reuniones, no invitar ni escuchar invitaciones, cuidar a quienes nos cuidan, evitemos todos a toda costa que unas horas de diversión se conviertan en un momento de tristeza”, pidió Zoe Robledo, Director General del IMSS.