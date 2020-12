Querétaro implementa ‘Médico en tu calle’, la estrategia contra COVID-19

En diferentes regiones de México se han buscado estrategias para frenar los contagios. En Querétaro se aplica el programa “Médico en tu calle” para dar atención a aquellas personas que presentan síntomas de COVID y no pueden acudir a un centro de salud.

“Hicieron la prueba en la nariz y todo y bueno el lunes ya me estaban avisando que sí había salido positiva, le digo pero no siento nada más que eso, pues qué bueno que fue asintomática”, comentó Adriana Paulina, beneficiaria de “Médico en tu calle”.

Adriana decidió registrarse en el programa “Médico en tu calle” y someterse a una prueba COVID-19 en su casa, en Querétaro.

“Hay muchas familias que realmente no tienen el recurso para poder pagar este tipo de pruebas inclusive ni siquiera tienen el transporte, hay mucha gente que ya se encuentra prácticamente en su cama postrada, que está en una silla de ruedas, adultos que son mayores que no tienen quien los pueda apoyar entonces realmente las mayores satisfacciones el poder apoyar a ese tipo de gente que no pueden realmente acudir por su propio pie”, expuso María Stephanie Almanza Ledesma, del equipo de Médico en tu calle”.

De casa en casa, personal de salud recorre las colonias de la capital queretana.

“Hay mucha gente que no sabemos si estamos contagiados y a mi ahorita me acaba de pasar”, apuntó María Antonia Hernández, beneficiaria de “Médico en tu calle”.

“Tenemos la sospecha de que mi mami llegue a tener COVID, pero esperemos en Dios que no sea, nosotros no tenemos así como para pagar una prueba como esta entonces pues se me hace bueno”, expuso Leticia Reyes, beneficiaria del programa “Médico en tu calle”.

Este programa a cargo del DIF Municipal aplica diariamente 176 pruebas. Hasta el momento se han atendido más de 8 mil consultas a domicilio y se han entregado mil 800 oxímetros de forma gratuita.

“Se han aplicado 6 mil 752 pruebas PCR directamente en el domicilio y que en menos de 48 horas se envían los resultados, cuando vas identificando tanto al paciente como a su familia que pueden llegar a ser positivos, estas personas se resguardan y se contribuye a detener el círculo de contagio”, dijo María del Carmen Ortuño, directora del DIF Municipal de Querétaro.

