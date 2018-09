Damnificados del sismo 7S en Chiapas denuncian entrega incompleta de recursos

Damnificados del sismo 7S en Chiapas denuncian la entrega incompleta de recursos para la reconstrucción de sus viviendas.

Casas sin demoler, viviendas sin terminar, apoyos gubernamentales incompletos, es el balance que hacen la mayoría de los damnificados en Chiapas a un año del sismo del 7 de septiembre; 46 mil 773 casas resultaron dañadas en el estado, según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Armando Saldaña Flores, director de Ordenamiento Territorial de Sedatu, comentó que el dinero del estado no ha sido depositado a través de las tarjetas en el caso de Chiapas.

Lucrecia Escobar, damnificada del sismo en el ejido Nuevo Progreso, en Arriaga, comentó que viven dentro de un cuarto que era utilizado como cocina, ahí duermen con su mamá discapacitada. Otro lugar que donde había un lavadero y un gallinero fue adaptado como cocina.

La casa de la mamá de Lucrecia fue declarada pérdida total, un inmueble sin techo es el recuerdo de lo que fue su hogar.

Lucrecia Escobar explicó que no les llegaron los recursos “como podrá ver aquí tengo el folio que nos dieron, que vino Sedatu” y donde han acudido les responden que no entró al sistema, esa fue la causa por el cual no salió el apoyo.

Armando Saldaña Flores, director de Ordenamiento Territorial de Sedatu, dijo que es responsabilidad del Gobierno del estado, mediante la Comisión Estatal de Vivienda la atención de los casos que no deciden incorporar al censo.

Andrés Cruz perdió su casa. De los 120 mil pesos de ayuda oficial que le corresponden sólo le han entregado 85 mil.

He ido a checar y dicen que no, que no han depositado, no han depositado y no han depositado”, explicó Andrés Cruz, damnificado del ejido Nuevo Progreso, en Arriaga, Chiapas.

Agregó que la última entrega se la dieron el 4 de enero y la construcción se quedó a medias. Improvisó un pequeño cuarto para vivir.

Mauri, damnificada de Paredón, en el municipio Tonalá, relató que el piso se levantó y la casa se hundió.

La comunidad de Paredón fue una de las más afectadas. En la mayoría de las casas el daño era por dentro. El centro de salud que se cayó con el sismo sigue en construcción.

Un año después, las calles de Paredón lucen un nuevo rostro: cien familias recibieron una casa de una fundación. Debido a eso, el Gobierno les retiró el apoyo de las tarjetas, según algunos damnificados. Carmen Ramos, damnificada de Paredón, contó que las autoridades les dijeron que no podían tener dos apoyos “o era fundación o era la tarjeta”.

El director de Ordenamiento Territorial de Sedatu dijo que no se debió haber condicionado la entrega de la tarjeta y que sí era compatible recibir dos apoyos.

A lo mejor ahí hubo un error de comunicación pero no por parte de Sedatu, a lo mejor de las autoridades locales”, señaló Armando Saldaña Flores.

En el caso de quienes sí recibieron la tarjeta de Bansefi no han podido terminar sus casas.

Lucelia Solís, damnificada de Paredón, indicó: “En la tarjeta dice que eran 120 pero sólo nos dieron 90. Bansefi dice que vayamos con el Gobierno o la Presidencia Municipal, pero las autoridades municipales dicen que vayamos con Bansefi”.

Agregó que no la han habitado porque faltan puertas y un piso, al menos rustico. Además, falta construir la parte de atrás para la cocina. Dijo que vive con su hermana, y su papá. Muchas de sus pertenencias continúan en la intemperie, en el patio.

María Antonia Arriola, damnificada del ejido Huizachal, en Tonalá, Chiapas, dijo que su casa “quedó a punto de derrumbarse y no tuvimos ningún apoyo de Gobierno. Anduvimos tocando puertas para ver quiénes nos podían apoyar porque no nos hicieron caso, el municipal trajo a Protección Civil, donde quisieron llegaron y dónde no, no”.

Samuel Cruz, damnificado del ejido Quintana Roo, del municipio Jiquipilas, vivió debajo de un techo improvisado con nylon; dice sentirse afortunado de tener por fin un lugar donde vivir.

Del papel del folio no me ayudaron, pero si me llegó esta casita. Una señora que me empezó a echar la mano; dijo que me iba a salir una casita de estas”.

En las calles de esa comunidad rural se observa que empezó la reconstrucción, sin embargo, los damnificados no pueden terminar sus casas.

Berzain Mendoza, damnificado del ejido Quintana Roo, comentó que “no han terminado de dar el último apoyo de lo que se prometió. Según decían que ya lo iban a dar en el mes de febrero. Mucha gente se endeudó para terminar sus casas. Al albañil le quedé debiendo como unos 10 mil pesos”.

Esta situación de apoyos incompletos prevalece para la mayoría de los damnificados en Chiapas, admitió la Sedatu, dependencia que asegura que se trata del recurso que debe aportar el Gobierno del estado encabezado por Manuel Velasco.

Armando Saldaña Flores, director de Ordenamiento Territorial de Sedatu, dijo que han entregado el 99 por ciento de los recursos en el país mediante las tarjetas, “con la excepción de Chiapas que aún está en el proceso de entregar la participación estatal”.

Elba Antonia, damnificada de Cintalapa, Chiapas, señaló que “hasta ahorita tiene como un mes que levantaron el escombro que todavía había”.

La casa de Elba Antonia fue inspeccionada en dos ocasiones en septiembre del año pasado. En ambos casos el diagnóstico fue daño parcial, según las marcas que aún se observan.

Elba Antonia relató que les iban a ayudar, sin embargo no les entregaron un folio de revisión, les dijeron que tenían que iniciar un procedimiento en las oficinas de la presidencia municipal, llevaron los documentos pero no han obtenido respuesta.

Marbella Grajales, damnificada de Cintalapa, “como usted se dio cuenta el año pasado estaba en ruinas la casa, entonces se tuvo que derribar porque ya era inservible. Logré construir mi casa con una tarjetita que me dieron de 15 mil pesos, pero en realidad los recursos con los que está construida son recursos míos”.

Se buscó la postura del Gobierno de Chiapas, pero no hubo respuesta.

Con información de Luis Pavón

