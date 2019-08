Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 16 agosto 2019

Sigue la transmisión en vivo de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este 16 de agosto de 2019.

Baja de tasas de interés de Banxico estimula crecimiento económico: AMLO

El presidente de México destacó que la baja en las tasas de interés de Banxico estimula el crecimiento económico.

Demuestra que está bien la economía mexicana, hay un entrono difícil, no favorable. No me gusta como era antes echarles la culpa a factores externos porque creo que lo más importante es lo que se logra en cuanto a consolidar la economía nacional, la economía en lo interno (…) el Banco de México es autónomo, es importante, estimula el crecimiento, al baharle la tasa de interés hay más estímulos para invertir”.

López Obrador insistió en que apoyarse con crédito es más rentable para la economía productiva, por las tasas de interés más bajas.

Y se puede hacer esto porque hay estabilidad, si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México se podrían crear desajustes”.

Insistió que se tienen reservas y el peso mexicano no está depreciado pese a los pronósticos.

Ante las proyecciones que se hacen de que la economía mundial puede entrar en recesión, problemas en Europa, menor crecimiento en China. Los problemas de aranceles o guerra comercial entre China y Estados Unidos, todo esto incluso lo que está pasando en Argentina, en efecto, Estamos nosotros bien. Es muy importante tener control e inflación de que no se deprecie la moneda que siga creciendo como está pasando el comercio exterior”.

Prefiero no entrometerme, dice AMLO sobre parentesco de juez del caso Robles

Al ser cuestionado sobre el parentesco del juez que dictó prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga con la diputada Dolores Padierna y René Bejarano, el presidente rechazó hacer comentarios al respecto y se limitó a decir que es una investigación abierta de la FGR ellos van a decidir hasta dónde llegan, pues es una institución independiente y autónoma.

Acerca del juez, lo mismo, pertenece al Poder judicial. No tiene que ver el Poder Ejecutivo y no quiero opinar, porque no quiero entrometerme en este tema que está en manos de autoridades. Tengo confianza en que se va a aplicar la ley sin consigna de perjudicar a nadie y buscando que en efecto se haga justicia”.

Señaló que “a estas alturas” no ve que alguien quiera retorcer la ley o cometer una injusticia.

La opinión pública está muy pendiente. Lo que antes se llama la fuerza de la opinión pública. Cuando se derrotó la última vez a Santa Anna, casi no fueron las armas, las que lo vencieron, fue la furza de la opinión pública, ya no lo quería nadie y la gente quería el camino, estamos hablando de mediados del siglo. Ahora, hay una opinión pública, una voluntad colectiva dispuesta a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello”.

Mensaje del Primer Informe de Gobierno será a las 11 de la mañana

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este viernes que ya tiene un borrador del Primer Informe de Gobierno y confirmó que el mensaje por el 1 de septiembre será a las 11 de la mañana.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que la tarde del 1 de septiembre, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, entregará el texto del Primer Informe de gobierno en San Lázaro.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ya se tiene avanzado el Presupuesto 2020.

No quiero adelantar cómo vamos a elaborar el presupuesto, se incluye la salud, la educación y todo lo que tiene que ver el presupuesto. Es importante que todos sepamos que el Ejecutivo presenta el proyecto de Ley de Ingreso y Presupuesto al Congreso”

Dijo que el presupuesto se enviará el 8 de septiembre y “ahora tiene que estar aprobado en noviembre”.

Bienestar, rescate de Pemex y seguridad, prioridades en Presupuesto 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo Presupuesto de Egresos tendrá como objetivo tres prioridades fundamentales son: bienestar del pueblo; rescate del sector energético (Pemex y CFE), y seguridad pública.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseveró que además de las esas prioridades fundamentales, hay otras como mantener el apoyo a la subsecretaria de Derechos Humanos para la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, además del apoyo a las víctimas de la violencia.

El jefe del Ejecutivo federal recordó que en la elaboración del Presupuesto su gobierno tiene el compromiso de no aumentar impuestos ni crear nuevos, así como no subir los precios de combustibles y energía eléctrica, además de no incrementar la deuda pública.

AMLO, en contra de abrir procesos contra los expresidentes

López Obrador aseguró que está en contra de enjuiciar y abrir procesos contra los expresidentes de México, pero si la ciudadanía lo pide, abrirá consulta y lo que sí buscará es que a los presidentes se les pueda retirar el fuero para que se les pueda juzgar como a cualquier otro ciudadano y se pueda juzgar al presidente en funciones.

Insistió en que no quiere abrir procesos en contra de los expresidentes porque esa confrontación lo distraerá de su objetivo.

No quiero que se abran esos procesos, considero que tenemos que poner un punto final y comenzar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad, pero no anclarnos en el pasado y meternos a un proceso de confrontación que nos va a distraer, cuando menos de nuestro objetivo que es transformar a México”. En el caso nuestro, estoy esperando que inicien los trabajos porque quiero que se apruebe la desaparición del fuero al presidente, porque vendría incluso aceptando de que se decida a favor de que pierda el grupo, me incluyo que puedo perder de que haya punto final y gane la gente que quiera que se abran los proceso. Yo respeto a todos, soy muy respetuoso de eso”.

Santa Lucía va, pese a amparos que ya son deporte nacional: AMLO

El presidente López Obrador afirmó que la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía, va pese a los más de 80 amparos interpuestos en contra.

Ya lo estamos viendo, la verdad es un sabotaje legal para que no se vaya a malinterpretar, pero es increíble, más de 80 amparos. ¿Cuantos amparos se presentaron cuando querían hacer el negocio jugosísimo en el lago de Texcoco? No creo que hayan presentado amparos. No había ese ánimo, ahora se puso de moda, ya es como deporte nacional el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo”.

El mandatario señaló que espero que se resuelva pronto ya que esto es parte de una serie de “tácticas dilatorias, chicanadas para que no se haga o demorar la obra” e hizo un llamado a los que no pudieron hacer el ‘negocio’ a que le bajen, “el dinero no es la vida, el dinero es el papá o la mamá del diablo”.

Vamos a terminar el aeropuerto. Santa Lucía va”.

El mandatario señaló que este fin de semana visitará hospitales rurales en Oaxaca, y que el objetivo de sus giras es que no falten medicamentos, médicos y enfermeras, que mejore infraestructura y basificación de trabajadores.

Con información de redes sociales AMLO

