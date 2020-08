Así fue el reencuentro del bebé tzotzil Dylan Esaú con su madre Juanita Pérez

El pequeño Dylan Esaú, raptado de un mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así se reencontró con su mamá Juanita Pérez.

Después de 44 días desaparecido, y de qué, su madre, Juanita, nunca cesó en su afán por encontrarlo, la Fiscalía estatal lo ubicó en una localidad del municipio de Cintalapa, bajo resguardo de la mujer que le pagó a dos menores de edad por sustraerlo.

“Yo me siento muy feliz, muy contenta muy agradecida por todos ustedes, a todos los que me han apoyado, gracias a Dios que tengo aquí a mi gordito, tengo aquí a Dylan”, señaló Juanita Pérez.

Así fue el reencuentro de Juanita Pérez con su hijo Dylan, de 2 años y 9 meses de edad, luego que el niño fue rescatado con vida por elementos antisecuestro de la Fiscalía de justicia de Chiapas, en la comunidad Las Palmas, del municipio de Cintalapa.

Dylan estuvo 44 días en poder de una mujer llamada Margarita, de 23 años de edad, de origen chamula. Con la ayuda de dos menores de edad a quienes les pagó 200 pesos, se lo robó con el fin de engañar a su pareja, que hace más de dos años migró a Monterrey. Pretendía hacer pasar a Dylan como su hijo.

Por el rapto del niño, Margarita podría enfrentar una condena de 75 años de prisión.

El fiscal detalló también cómo fue que dieron con Margarita, en la zona selvática de los Chimalapas, colindante con el estado de Oaxaca. Esto ocurrió después de que se ubicó a los dos menores que ayudaron a la mujer a sustraer a Dylan del mercado Mercosur de San Cristóbal de las Casas, mientras Juanita atendía su puesto de frutas y verduras.

Durante los 44 días, que no supo nada de su hijo, Juanita y su familia no pararon ni un solo día en buscarlo. Realizaron marchas en San Cristóbal de las Casas y viajaron hasta la Ciudad de México para solicitar ayuda al presidente de la República y a los legisladores.

Además, todos los días, la familia acudía al llamado Palacio de Justicia de los Altos de Chiapas a la espera de avances del caso. En los muros del Palacio amarraban lonas y plásticos para protegerse del sol, del frío y de la lluvia.

Este viernes, el pequeño Dylan ya se encuentra en su casa que se ubica en la periferia de San Cristóbal. Hasta ahí llegaron sus familiares y amigos para realizar una oración y agradecer a Dios por haberlo encontrado con vida. El próximo 3 de noviembre, el carismático menor cumplirá 3 años de edad.

“Le agradezco mucho a Dios que es nada imposible para él”, insistió Guadalupe Pérez, abuelita de Dylan Esaú.

“Yo me voy a sentar a cuidar de mis niños, quisiera yo regresar y vender, pero se me hace muy difícil, ya con todo esto igual el miedo, me queda de no querer volver a experimentar otra vez la misma historia, y prefiero dedicarme 100 por ciento a mis niños”, concluyó Juanita.

