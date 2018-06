Barrales: Políticos relacionados con Sheinbaum, vinculados a escándalos de corrupción

Alejandra Barrales, candidata de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, dijo en entrevista para ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio que los políticos relacionados con Claudia Sheinbaum están vinculados a escándalos de corrupción.

“Cuando la candidata de Morena habla de combatir la corrupción sólo es simulación. Y lo digo porque por un lado se la pasa denunciando que no tolera la corrupción, que la va a combatir, pero ayer lo pude demostrar, una imagen, un collage, prácticamente, donde están todas esas figuras […] que ella dice que están en su campaña y que todas ellas tienen una misma característica. La característica es que todas están vinculadas a escándalos de corrupción”, dijo Barrales.

La candidata detalló que Marcelo Ebrard y Mario Delgado están relacionados con escándalos de corrupción en la Línea 12 del Metro.

Te puede interesar: Alejandra Barrales participa en carrera ‘Corredores al Frente’

“Tuve que hablar de Francisco Chiguil, vinculado a la muerte de 12 personas en el News Divine”.

Dijo que habló de Layda Sansores y su escándalo más reciente, de Bejarano, de Imaz, quien fue a la cárcel por corrupción, y que todos ellos están metidos en esa campaña.

Alejandra Barrales indicó que tuvo la oportunidad de trabajar en varias administraciones de la Ciudad de México: en la Secretaría de Educación y en la Secretaría de Turismo. Fue convocada al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Andrés Manuel, participó en el Gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. “Y mi constante en todos esos espacios donde he estado, y lo he dicho, mi constante es que siempre hemos dado buenos resultados, siempre he tomado mis propias decisiones”.

Alejandra Barrales comentó que Claudia Sheinbaum se comportó como una candidata de segundo lugar durante el debate de candidatos al Gobierno de la CDMX, con difamaciones y acusaciones.

Con información de Estrictamente Personal

BLR

Te puede interesar: Barrales busca llegar al Gobierno de CDMX como aliada de las mujeres

Lee también: Barrales se compromete a defender los pueblos originarios