Barrales se compromete a defender los pueblos originarios

Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente a la Jefatura de Gobierno, firmó el Nuevo Pacto Social en favor de los Pueblos y Barrios originarios de la Ciudad de México, en Iztapalapa. Un compromiso, dijo, con la defensa de las raíces e identidad de las comunidades indígenas y el desarrollo de los pueblos originarios de la ciudad.

La candidata de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por la Jefatura de Gobierno reconoció qué hay una deuda con estos pueblos y barrios, que han salido adelante a contracorriente, particularmente las mujeres, por lo que, aseguró, su obligación es especialmente con ellas… Respeto, dignidad e inclusión, son el compromiso para su gobierno, declaró.

Barrales aseguró que no hay rival invencible y que, durante el actual proceso electoral, los candidatos de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han demostrado que ganarán la elección, tanto en la Ciudad, como en el país.

“¡Sí se puede!, ¡sí se puede! Claro que sí se puede, ya se los dije, se los he venido diciendo desde el primer día, que sí se puede, que nosotros no creemos en probabilidades, que nosotros creemos en posibilidades y si no me creen vean el partido de ayer donde contra todo pronóstico y contra toda posibilidad ganamos. ¡Así vamos a ganar el próximo 1 de julio!”, arengó.

Junto con los candidatos de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por la presidencia y la alcaldía de Iztapalapa, Alejandra Barrales se comprometió a invertir para consolidar el acuaférico en la demarcación.

(Con información de Marco Dueñas)

