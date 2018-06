Barrales busca llegar al Gobierno de CDMX como aliada de las mujeres

Alejandra Barrales, candidata de la Coalición Por la CDMX al Frente, participó en el foro “Mujeres Poderosas”, organizado por Forbes, donde platicó sobre su trayectoria de vida, desde una joven de escasos recursos, con pocas probabilidades de sobresalir o de estudiar, hasta ser una mujer líder en la política mexicana, maestra en Administración Pública y quien aseguró que será la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Barrales resumió 30 años de trayectoria pública, que iniciaron con la defensa de los derechos de las mujeres, en el Sindicato de Sobrecargos, donde logró eliminar los contratos que prohibían que sobrecargos se embarazaran, se casaran o subieran de peso, apuntó.

La candidata aseguró que lo que más le conviene a esta ciudad es una jefa de Gobierno cuya trayectoria pueda demostrar que, en realidad, sea una aliada de las mujeres y sus derechos.

Mi contrincante tiene el respaldo de un hombre, ya saben, de ‘ya saben quién’… El asunto es que… ella misma lo pone como su única virtud: ‘Mi virtud es que él dice que soy buena, él dice que soy la mejor, él dice que puedo con todo y él dice que si no puedo, me va a ayudar’. Eso es con lo que yo me estoy enfrentando hoy… Lo que yo he hecho durante mi trayectoria ha sido sin duda, con mi trabajo, mi esfuerzo, mi capacidad y evidentemente creo en la capacidad de las mujeres”, afirmó Barrales.