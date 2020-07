AMLO se haría prueba de COVID-19 para cumplir protocolo de Casa Blanca

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que se haría la prueba de coronavirus COVID-19 si la Casa Blanca lo exige como protocolo para su reunión con Donald Trump el próximo miércoles.

Creo que está en el protocolo y vamos a cumplir todos los protocolos, como lo tenemos que hacer. Si hace falta sí, todavía no sabemos, pero si está en el protocolo desde luego que sí, o sea, no me niego”, expresó el presidente en su rueda de prensa matutina.