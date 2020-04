Estoy bien de salud, me tomo mis pastillas, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseveró que pese a ser hipertenso, su salud está en buen estado, en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 que ha afectado a miles de personas en todo el mundo.

Te recomendamos: AMLO dialoga con presidente de China sobre compra de equipo para coronavirus

A López Obrador se le preguntó este viernes sobre los cuidados que como mandatario federal tiene ante la pandemia que ya ha afectado a otros jefes de Estado en el mundo, como Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña.

Acerca de mi salud estoy bien, no tengo ningún problema, como saben soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica constantemente, me tomo la presión y traigo presión como de joven. Estoy bien de salud”, afirmó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.