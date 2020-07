AMLO visitará oficialmente EEUU el 8 y 9 de julio, confirma Ebrard

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), visitará oficialmente Estados Unidos el 8 y 9 de julio, confirmó el canciller, Marcelo Ebrard, para reunirse con su homólogo, Donald Trump.

En Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores expuso que recibieron la invitación del Gobierno de Estados Unidos para realizar una visita oficial de trabajo los días 8 y 9 de julio.

Mencionó que en la conferencia de AMLO de este 1 de julio, día en que entra en vigor el T-MEC, se dará más información sobre la primera visita oficial a Estados Unidos del mandatario mexicano.

López Obrador declaró el lunes que la visita a su homólogo estadounidense, Donald Trump, será para celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, y que no es un vendepatrias.

“No tengo problemas de conciencia porque yo vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad”, dijo en su conferencia de todos los días.

El viaje a Washington de López Obrador será su primer viaje al extranjero desde que es presidente.

La visita de AMLO desató la polémica ya que algunas voces aseguran que un debilitado Donald Trump podría usar su presencia para hacer campaña de cara a los comicios de noviembre.

“Va a ser una reunión política en el buen sentido de lo que es la política, que tiene que ver con mis facultades, que me da, que me otorga, la Constitución”, afirmó antes de reconocer que no sabe si también estará allí el mandatario canadiense, Justin Trudeau.