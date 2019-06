AMLO: Soy seguidor de Jesucristo porque defendía a los pobres

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo ser seguidor de Jesucristo porque éste defendía a los pobres y estaba en contra de la opresión.

El mandatario explicó que “en esa religión tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería”. Negó que por su religión no cante el Himno Nacional, pues eso no se lo prohíben.

Dijo ser respetuoso de todas las religiones y aseguró que se hinca donde se hinca el pueblo.

Soy respetuoso de todas las religiones, de creyentes y de no creyentes, y creo que los creyentes y los no creyentes tenemos principios y nos guiamos por doctrinas, por una filosofía, por un ideal, siempre se pone por delante algo”, sentenció.

Reiteró que su definición es que admira la vida y la obra de Jesús porque se definió a favor de los pobres y por eso lo espiaban y por eso lo crucificaron.

Dio su vida por los desposeídos; entonces es bellísima esa forma de vida, esa filosofía, esa doctrina”, subrayó.

López Obrador dijo que ésa es su religión y aseguró que hasta los no creyentes son de esa religión porque ésta tiene que ver con el humanismo innato en todas las personas.

Añadió que aclara todo esto porque se dicen cosas que no corresponden a la verdad.

López Obrador se reunió con pastores de la Iglesia Evangélica

El 21 de febrero, en reunión privada de cerca de dos horas en Palacio Nacional, 20 pastores de Iglesias cristiano-evangélicas del país le regalaron una biblia al presidente Andrés Manuel López Obrador y le manifestaron su apoyo al programa de combate a la corrupción, y a la impunidad.

Al terminar el encuentro, los pastores confirmaron que le ofrecieron al presidente difundir la cartilla moral, y revelaron su intención de intervenir en la campaña anunciada por el gobierno federal, dirigida a orientar a los jóvenes para que no consuman drogas.

López Obrador en reunión con pastores de la Iglesia Evangélica. (@lopezobrador)

A mediados de marzo, se desató un escándalo por una foto que mostraba a Andrés Manuel López Obrador como padrino de bautizo de la hija de un importante empresario. En la polémica foto, también aparecía Norberto Rivera, Cardenal Emérito, realizando la ceremonia de bautizo. Los usuarios de redes sociales propagaron la fotografía y comentaron que esto podía señalar posibles actos de favoritismo o conexiones del presidente con el mundo del empresariado muy distintas de las que se admiten en sus discursos.

Ante la presión mediática en redes sociales, López Obrador admitió, el lunes 18 de marzo, que, en efecto, había sido el padrino de Mercedes, la hija del empresario Miguel Rincón Arredondo, presidente de Biopappel. El adinerado empresario, al parecer, apoyó a López Obrador durante la campaña y mantiene una estrecha relación con él. Recientemente, Miguel Rincón comenzó una relación con una mujer y tuvieron a Mercedes. López Obrador fungió entonces como padrino de bautizo.

Sí, fui padrino de una niña. No solo por tener una relación familiar voy a torcer mi camino o cometer un acto de corrupción o que haya influyentismo. A algunos nos gusta tener compadres a otros no. Soy así, entonces sí sucedió eso”.

