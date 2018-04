Respetaré todas las religiones, afirma AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, conformada por Morena, PES y PT, inició campaña en el Bajío.

En Irapuato, Guanajuato, sonaron las campanas de la Catedral en el momento en que inició su mensaje. Esperó un instante y aprovechó para reiterar que él es respetuoso de todas las religiones, y qué él se hinca donde se hinca el pueblo.

De ganar la elección federal, afirmó, encabezará un gobierno austero en el que se podrán ahorrar recursos que hoy se destinan para privilegios.

Hace relativamente poco Meade fue a visitar a Vicente Fox a su rancho en un helicóptero, eso ya no va a seguir pasando. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno, vamos a ahorrar y también vamos a quitar las pensiones millonarias a los expresidentes/ aunque Fox esté alebrestado diciendo que no va a permitir el cambio, y me diga Lopitos, loquito; que me diga como quiera, pero ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales, y no es venganza, es justicia”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.