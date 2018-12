AMLO: Margarita Ríos ya es directora del SAT, el presidente nombra al director del Instituto para Indígenas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró esta mañana la tercera conferencia matutina desde Palacio Nacional y presentó a Adelfo Regino como director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, reiteró que toda acción del Gobierno tendrá como población preferente a las comunidades indígenas. Dijo que en el Diario Oficial de la Federación ya aparece hoy el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa y anunció que Margarita Ríos ya es directora general del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

AMLO presenta a Adelfo Regino como director del Instituto de Pueblos Indígenas (YouTube/AMLO)

AMLO dijo que las contribuciones serán administradas con honestidad, “se acaba la corrupción”. Aseguró que ya no existe la excusa de no pagar impuestos porque los funcionarios robaban, eso se terminó, “todos a portarnos bien, los ciudadanos y las autoridades”.

Cuestionado sobre la posibilidad de aplicar quitas para ayudar a los contribuyentes a ponerse al corriente, dijo que habrá muchas facilidades pero sobre todo para simplificar trámites. Anunció que ya en el Congreso hay una iniciativa de ley de confianza ciudadana, para que los dueños de empresas y talleres no estén bajo supervisión, porque no habrá inspectores de vía pública.

Sobre la polémica del posible nombramiento de Rosalinda López Hernández, esposa del gobernador electo de Chiapas, y si cambió su decisión por las críticas, AMLO dijo que Rosalinda es contadora y va ayudar también en el SAT, pero Margarita Ríos será quien lo dirija.

Margarita Ríos Fajard es una abogada muy prestigiada, honesta, es de Nuevo León y siempre fue considerada para este cargo”.

Cuestionado sobre el episodio de ayer, en el que una mujer burló la seguridad de Palacio Nacional y entró a la conferencia matutina haciéndose pasar por periodista, AMLO decidió presentar ante la prensa a Daniel Asaf, director de la llamada Ayudantía que se encarga de su seguridad y dijo:

No quiero que me cerquen, no quiero que me impidan mantener la comunicación con los ciudadanos”, y admitió “que hay riesgos”, pero dijo que trata de actuar con cuidado.

El presidente de México afirmó que no percibe “ninguna amenaza” en su contra.

De verdad, creo que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, de todas formas debemos de actuar con precaución por el encargo que tenemos. Ya estamos viendo este asunto, me lo están planteando constantemente”.

Sobre el avión presidencial y los helicópteros que se usaban para el traslado de funcionarios, dijo que se venden para dejar de gastar dinero y agregó que las camionetas blindadas que usaba el Estado Mayor Presidencial serán parte de la infraestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Dijo que le hubiera gustado que un Gobierno comprara el avión presidencial, pero no hubo respuestas a esa ofertas. Solo hubo ofertas de renta de helicópteros, aviones e incluso del hangar presidencial.

Respecto a la migración, señaló que la están tratando de forma estructural e integral y quiere lograr acuerdos de inversión para crear oportunidades en México y Centroamérica, y así “atender de fondo el problema migratorio”. Señaló que el canciller Marcelo Ebrard está pendiente de los migrantes que están en Tijuana, Baja California.

Andrés Manuel López Obrador adelantó que “es muy probable” que en estos días se comunique con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atender el fenómeno migratorio.

Cuestionado sobre la cifra de homicidios registrados ayer, el presidente de México admitió que no existe un sistema de información confiable al respecto “que nos permita saber cuántos homicidios diarios se cometen en el país, esta información se puede tener pero dentro de una semana, no se puede tener día con día”. Consideró “increíble” que un problema tan grave como la violencia no tuviese un seguimiento diario, dijo que solo se manejaba como dato estadístico y eso es reflejo de la crisis que enfrentamos.

AMLO refirió que tiene datos de que ayer hubo 70 homicidios en el país y solo 20 se registraron en Guanajuato, “pero no tenemos elementos y nunca vamos a mentir”. Adelantó que están creando el sistema para diagnosticar los hechos de violencia.

López Obrador también fue cuestionado sobre la exploración petrolera en aguas profundas y dijo que con los contratos no se ha sacado un solo barril de petróleo.

No podemos nosotros continuar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión, y lo más importante, si no hay producción. Al mismo tiempo, debe de quedar claro que no se van a cancelar los contratos, para que no haya desconfianza. Lo que queremos es que demuestren, los que recibieron esos contratos, que van a invertir. A partir de resultados, vamos a tomar la decisión. Vamos a dar una tregua de tres años para que haya resultados”.

Afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) va a manejar más inversión y en días se iniciará la perforación de nuevos pozos petroleros y la intervención de pozos que están declinando en producción, pero que serán reactivados. Anunció que irá a Campeche en diez días para dar inicio a la perforación de una buena batería de pozos petroleros.

El presidente de la República anunció que Claudia Sheinbaum, quien asume este miércoles como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acudirá a la reunión con el gabinete de Seguridad todos los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Palacio Nacional.

También dijo que todavía no sabe “cómo va a quedar lo de Paco Ignacio” Taibo II, confesó que le gustaría que dirija el Fondo de Cultura Económica (FCE) porque es un intelectual con una dimensión social y promotor de la lectura y de los libros.

Hubo una expresión, yo también diría desafortunada, él como es un hombre de convicciones ofreció disculpas, y yo creo que el merece ser el coordinador del Fondo de Cultura Económica. Me sentiría muy apoyado, respaldado, en esta labor. Eso es lo que puedo comentar, no me han informado sobre el procedimiento, pero ese es mi punto de vista”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV