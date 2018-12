Senadores del PRI anticipan votarán contra la Ley Taibo

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, dio a conocer que votarán en contra de la reforma a la Ley Federal para Entidades Paraestatales, llamada Ley Taibo porque, en teoría, permitirá al escritor Paco Ignacio Taibo II dirigir el Fondo de Cultura Económica.

“Por supuesto ha modificado nuestro punto de vista a partir de sus dichos, sus acciones, sus groserías. Un hombre que no midió el lastimar particularmente a las mujeres que están en este Senado y las que habitan en todo México. Y por supuesto rechazamos totalmente el que se haga una ley a modo para que él pueda acceder a este espacio”, apuntó Osorio Chong.

En otros temas, en conferencia de prensa habló sobre la creación de la “Comisión de la Verdad en el Caso Ayotzinapa”, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Defendió el papel que desempeñó, en su momento, como secretario de Gobernación en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Por supuesto que no nos oponemos, todo lo contrario, aplaudimos, que se logre conformar un grupo de trabajo para que puedan seguir las investigaciones y puedan tener conclusiones al respecto […] Nosotros conocimos el resultado de las investigaciones hechas por una institución del Estado mexicano, la PGR. No de un procurador ni de una procuradora, de cientos de trabajadores que se avocaron en descubrir en lo que sucedió en los hechos de Iguala. Además, lo he dicho porque lo conozco que este expediente sigue abierto”, subrayó Osorio.

Señaló que son bienvenidas todas las medidas para seguir las investigaciones que permitan darle tranquilidad a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

(Con información de Amador Narcia Crespo)

