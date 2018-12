Más de 100 migrantes en Tijuana rechazan ser reubicados pese a inclemencias del clima

Uno grupo de 100 a 150 centroamericanos de la caravana migrante decide permanecer en el deportivo “Benito Juárez” de Tijuana y se niega a ser reubicado en el albergue “El Barretal”, pese a las inclemencias del clima.



La gente permanece en casas de campaña improvisadas afuera de este deportivo. Hay algunos plásticos con algunas lonas. Las temperaturas son bastantes bajas, para mañana se pronostican nevadas en las partes altas de Tijuana.

Autoridades recomiendan que la calle “5 de mayo” debe quedar limpia, sin embargo, hay mucha resistencia, la gente dice que es muy caro moverse de “El Barretal” hacia las mesas de trámite. Pagarían 30 pesos ida y vuelta en transporte.

Una mujer centroamericana durante el atardecer junto al muro fronterizo en la playa de Tijuana (Reuters)

Por ese motivo, los migrantes centroamericanos señalan que se quedarán allí digan lo que digan las autoridades.

El lunes se colocaron sellos en el albergue para evitar que la gente trate de ingresar por la fuerza. Durante la madrugada de este martes hubo visita de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y 13 migrantes aceptaron repatración voluntaria.

DETIENEN A MUJER POR ALTERAR EL ORDEN Y PROVOCAR CAOS ENTRE MIGRANTES

Por alterar el orden público, fue detenida por policías municipales apoyados por la Policía Federal, una mujer identificada como Sonia Díaz Vargas, quien incitaba a migrantes centroamericanos a no abandonar el campamento montado afuera del deportivo “Benito Juárez”.

Esta mujer había tenido roces con transportistas que la acusaron de ser pollera.

“Se los trajo con mentiras desde Honduras, es pollera, es pollera la señora y no les conviene que nosotros les demos un mejor modo de vida”, destacó Miguel Ángel Jiménez, coordinador de Transporte Unido Empresarial.

Autoridades informaron que es su segunda detención durante el paso de la caravana por Tijuana.

Por estar alterando el orden público, no dejaba que los migrantes que querían irse al albergue se trasladaran. Ella no es migrante no es de ninguna asociación ni nada y les dice que los va ayudar a pasar. Es una persona conflictiva al principio cuando se abrió el albergue estaba alterando el orden al interior y fue detenida”, dijo Víctor Quintero, comandante de la Policía en Tijuana.