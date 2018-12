No habrá impunidad en el caso Ayotzinapa, dice López Obrador

Al firmar el decreto por el cual se crea la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no habrá impunidad en el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala.

El mandatario federal destacó en su discurso que con la firma del decreto se inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, ya que es uno de los compromisos del Gobierno de la República.

El presidente de México agregó que el Gobierno de la República ayudará a que se esclarezca la verdad de los jóvenes desaparecidos y aseguró que no habrá impunidad “en este caso tan triste y doloroso”.

Nos hemos propuesto que no exista impunidad ni en el caso de Ayotzinapa, ni en ningún otro caso porque ese es el compromiso de acabar con la corrupción e impunidad en el país”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador argumentó que con perseverancia se puede llegar al propósito de que exista justicia en el caso de Ayotzinapa.

Fueron muchos años de lucha tanto de dirigentes sociales como de políticos, fueron muchos años de lucha y lo que más me llena de orgullo es que todo este tiempo mantuve mis principios y mis ideales. No deje trozos de dignidad en el camino, no tuve que traicionar para llegar a donde estoy, por ello, tengan confianza”.