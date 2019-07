AMLO impulsó ampliación de mandato en Baja California: Marko Cortés

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró hoy que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impulsó la ampliación de mandato en Baja California.

La reforma constitucional en Baja California permite extender el periodo del gobernador electo, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.

Cortes reveló que a inicios de este año, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, le pidieron negociar la reforma constitucional para ampliar el periodo de la gubernatura en Baja California, a cambio de respetar un interinato del PAN en el gobierno de Puebla, tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso.

“Nuestra respuesta fue muy clara: la Constitución ya no lo permite porque ya inició el proceso electoral. Ellos insistieron, de hecho, trataron de hacerlo a cambio de respetarnos la gubernatura interina en Puebla, la propuesta que había hecho Acción Nacional pudiera transitar en el Congreso poblano donde había mayoría morenista. Acción Nacional dijo nuevamente con firmeza: no nos vamos a prestar a ningún tipo de negociación que violente la Constitución, no estamos de acuerdo, por eso lo digo con toda claridad: López Obrador es el impulsor de esta reforma constitucional”, explicó Marko Cortés.

Más tarde, la dirigente de Morena admitió la reunión entre ella y Sánchez Cordero con el panista Marko Cortes, pero negó que hayan hecho una negociación.

“Nosotros no negociamos nada por Puebla, la imaginación de Marko le da para ello. Hablamos de que ellos iban a llevar a una persona como candidato con muchos delitos en su haber. Eso sí lo comentamos, pero no me acuerdo bien, esos son los temas importantes, recuerdo que la ministra hizo algunos otros comentarios, pero sobre todo de temas de agenda legislativa, pero algún otro tema. Si tiene que ver con la imaginación de Marko”, aseguró Yeidckol Polevnsky.

Reconoció que el tema de Baja California ha estado en la mesa de los partidos desde hace muchos meses y ella cree que ese gobierno estatal debe durar 5 años porque candidaturas o gubernaturas de dos años son muy caras.

Con información de Guadalupe Flores.

FJMM