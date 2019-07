Preocupa a Coparmex neutralidad de AMLO en ampliación de mandato en BC

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, rechazó que el Congreso de Baja California haya aprobado una Reforma para ampliar el mandato de 2 a 5 años del gobernador electo, Jaime Bonilla.

Expuso que le causó extrañeza la posición neutral del presidente de México a este asunto.

Nos preocupa sobre este asunto que el presidente de la República esté invocando una neutralidad política. Parecería extraño está invocación de neutralidad sobre todo que lo que se está señalando, no solamente una vulneración a la legislación local de Baja California, sino un evento que trastoca los principios fundamentales de la Constitución”, indicó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex .

Expuso lo anterior en rueda de prensa convocada para hacer un balance en materia de seguridad.

El presidente de Coparmex sostuvo que el actual gobierno no tiene una estrategia clara para reducir la delincuencia y tiene fallas en la implementación de la Guardia Nacional.

Detectamos serias fallas en su implementación, particularmente nos preocupa el reclutamiento de nuevos elementos que no se está dando, no existe una fecha de implementación para las unidades de inteligencia y lavado de dinero y no se percibe una estrategia de coordinación con las policías de las entidades”, agregó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.