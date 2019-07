Exhiben en Tijuana a diputados locales por votar la ‘Ley Bonilla’

En el boulevard Paseo de los Héroes, uno de los más transitados en Tijuana, la Coparmex desplegó una manta donde exhibe a 10 diputados locales como traidores a la democracia.

Te puede interesar: Toman Congreso de BC en protesta por ampliación de mandato

Aparecen nombres y rostros de Iraís Vázquez, Raúl Castañeda, Mónica Álvarez, Carlos Torres, Alfa Peñaloza del Pan, Marco Bolaños y Bernardo Muñoz del PRI, Catalino Zavala y Víctor Morán de Morena, así como José Antonio Casas de Transformemos.

“Qué necesidad de que nuestros legisladores, grandes diputados caigan tan bajo; tuvieron que salir como ratas del recinto en Rosarito porque no querían dar la cara”, señaló Roberto Rosas, presidente de Coparmex en Baja California.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó que había desechado las controversias de los municipios de Tijuana y Mexicali respecto a la ampliación del mandato local, al no estar publicado en el Diario Oficial del estado.

Te recomendamos: Jaime Bonilla se deslinda de ampliación de mandato en Baja California

El gobernador Francisco Vega reiteró que no publicará dicha reforma.

“Yo sigo en la misma posición. Es importante que la próxima legislatura también manifiesta su opinión”, señaló Kiko Vega.

En la conferencia matutina, el presidente López Obrador consideró que hay doble moral por parte de opositores, que reclaman la decisión del Congreso de Baja California.

“Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente, y él daba la orden al secretario de Gobernación”, comentó el presidente López Obrador.

En Comisión Permanente, la llamada Ley Bonilla volvió a enfrentar a diputados y senadores del PAN con los morenistas.

“Nos parece una marranada lo que hizo el Congreso del estado de Baja California y yo no vi hoy al presidente de la República, miembro de Morena, rechazar lo que hizo Morena, es una vergüenza que no esté defendiendo a la democracia”, con información de Damián Zepeda, senador del PAN.

“Él dijo claramente: yo no lo hubiera votado así, y hoy mismo señala lo que les duele, que lo hizo una mayoría panista esa reforma constitucional y es la marca de la casa, la hipocresía de siempre de venir aquí a gritar, decir, ahora resulta que son ex panistas”, señaló el diputado Mario Delgado del PAN.

La senadora Lucía Meza hizo este llamado al gobernador electo Jaime Bonilla.

“Hacemos un llamado a nuestro amigo a la congruencia política y a la ética jurídica para que no acepte ampliaciones ilegales de su mandato”, indicó la senadora Lucía Meza de Morena.

En respuesta, Bonilla insistió que el argumento de que los diputados locales fueron corrompidos “ya está choteado” porque, dijo, a nadie le ponen la pistola en la cabeza para que vote.

Con información de En Punto.

LLH