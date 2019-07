Jaime Bonilla se deslinda de ampliación de mandato en Baja California

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, a quien beneficia la ampliación del periodo de gobierno de dos a cinco años que votaron los diputados en el Congreso, dice que él no tiene nada que ver y califica como una “corrección” lo que todos los especialistas y no especialistas consideran como una clara violación a la Constitución y a las reglas de la democracia.

Yo no soy el que la estoy ordenando, es el Congreso, si la quiere publicar el gobernador o no la quiere publicar, yo creo que el Congreso tiene todas las herramientas, y si tienen que hacer correcciones que la hagan, es tema de ellos, no es mío, ellos seguramente analizaron el asunto, el tema ese, como muchos que han analizado y optaron por lo que nosotros entendemos que es una corrección, es todo”, señaló el gobernador electo de California.