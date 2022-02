AMLO: Conferencia mañanera de hoy 11 de febrero de 2022

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su conferencia mañanera de hoy 11 de febrero de 2022, desde Sonora.

AMLO anunció que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, hablaría sobre seguridad en la entidad.

Alfonso Durazo informó que la entidad cuenta 866 policías estatales que vigilan casi 180 mil kilómetros, lo que significa un déficit muy importante de elementos de seguridad.

Indicó que el feminicidio en Sonora tiene una disminución del 45% al registrar 11 casos en lo que va de su gobierno.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no hay denuncia formal por presunto desvío de dinero contra la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien ahora fue propuesta por el Ejecutivo como cónsul en Barcelona, España.

“Son apreciaciones, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial, entonces, no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas”, mencionó AMLO en su conferencia mañanera desde el estado de Sonora.